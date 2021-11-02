Было бы странно, если бы не готовилась.

Любая более или менее уважающая себя и свою аудиторию видеоигра, изначально вышедшая для консолей прошлого поколения, сейчас стремится выйти на консолях поколения текущего. Не станет, по всей видимости, исключением и очаровательный «ужастик» Little Nighmares: упоминания версий данного проекта для консолей PlayStation 5 и Xbox Series были обнаружены несколько часов назад на страницах сайта европейского рейтингового агентства PEGI.

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Очевидно, речь идёт о полноценном обновлении, в состав которого войдёт новая графика и поддержка особых возможностей консолей текущего поколения вроде тактильной отдачи того же контроллера DualSense. Пока что же Little Nightmares доступна на PlayStation 5 и Xbox Series посредством обратной совместимости, обеспечивающей игре высокую производительность, но без поддержки модных «фишек» обеих консолей.

Учитывая, что сиквел, Little Nightmares II, ещё в конце лета получил соответствующее обновление под «некстген», то весьма удивительно, почему оригинальная часть так долго ждала своей очереди.

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Как бы то ни было, ждать официальной новости осталось недолго: с момента появления на страницах рейтинговых агентств до формального анонса проходит обычно несколько дней или недель.