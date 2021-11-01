Играть, правда, всё равно не на чем.

Немногие об этом задумываются, но компания Ubisoft существует уже тридцать пять лет, и как и любая контора с хорошими манерами, отмечая свой юбилей, делит радость со всеми окружающими. До нас эта радость дошла в форме тематической распродажи в Ubisoft Store, где можно со «вкусными» скидками приобрести многие известные и не очень игры издательства.

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По традиции, перечислим несколько наиболее интересных предложений:

Rainbow Six Siege за 331 рубль вместо номинальных 829 рублей (скидка 60 %);

Watch Dogs Legion за 999 рублей вместо номинальных 2 499 рублей (скидка 60 %);

The Division 2 за 374 рубля вместо номинальных 1 249 рублей (скидка 70 %);

Assassin’s Creed Odyssey за 624 рубля вместо 2 499 рублей (скидка 75 %).

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Распродажа продлится до 11 ноября, так что времени на принятие решения у игроков предостаточно.