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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Российский разработчик выпустил модификацию Half-Life — Delta, на создание которой ушло 12 лет
Фанаты должны оценить.
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Российский разработчик Юрий «XF-Alien» Епифанцев выпустил глобальное дополнение для оригинальной Half-Life под названием Delta. Релиз состоялся 29 октября на популярном портале для создателей модификаций ModDB, через некоторое время фанатская работа будет выпущена в Steam.

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Half-Life — Delta рассказывает историю инцидента в «Чёрной Мезе» из первой части, но только от лица других персонажей. Главный игрок модификации — инженер по имени Ник Фарелл, в момент катастрофы он выполнял служебное задание на базе «Дельта». Инопланетяне из мира Зен оказываются на земле, случается катастрофа, а наш Ник пытается выжить с помощью оружия и подручных предметов.

Юрий Епифанцев начал трудиться над модификацией Delta ещё в августе 2009 года — то есть, проект был в разработке 12 лет. Всего было сделано более 300 моделей персонажей и оружия, переделаны и подготовлены нужные текстуры, добавлены музыка со звуковыми эффектами и много чего ещё.

Также разработчик подготовил для своей модификации полноценный дубляж персонажей, но его можно будет оценить только после релиза в Steam. На прохождение сюжетной кампании Delta уёдет около 3-4-х часов, действие игры будет разворачиваться на 32 картах.

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Мододел Юрий Епифанцев назвал Delta своей самой крупной работой, с этим трудно не согласиться. Ранее он уже выпускал модификации для Half-Life, которые были тепло приняты сообществом.

#valve #half life #half life delta
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