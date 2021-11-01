Считанные дни остаются до запуска Call of Duty Vanguard: отправиться воевать во Вторую мировую, как её видят разработчики из Sledgehammer, все желающие смогут уже в эту пятницу, 5 ноября. Впрочем, всей полноты геймплейного контента на релизе в Vanguard представлено не будет: рейтингового режима, по крайней мере, точно. Но долго ждать его внедрения не придётся: на выходных разработчики сообщили, что «новый уровень» соревновательной игры появится в 2022 году.
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Рейтинговый режим создаётся Sledgehammer при поддержке Treyarch и киберспортивной лиги Call of Duty League. Не исключено, что Vanguard станет её новой дисциплиной.
Напоминаем, что в Call of Duty Vanguard игроков ждёт одиночная кампания, повествующая о сражениях Второй мировой войны глазами нескольких главных действующих лиц, включая советскую женщину-снайпера Полину Петрову, прообразом которой стала легендарная Людмила Павличенко.