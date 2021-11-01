8 лет новой игры нет. Естественно, там если не ад, то близко к нему.

Фанаты серии Grand Theft Auto ждут выхода шестой номерной части серии вот уже более восьми лет (Grand Theft Auto V изначально вышла в 2013-м). Кроме десятков сомнительных слухов, публикуемых, по большей части, в смежном разделе нашего сайта для читателей-писателей, информации касательно долгожданного проекта нет. И у инсайдера, работающего под ником Rockstar Mag, есть объяснение данного обстоятельства.

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Как сообщает инсайдер, в настоящее время Grand Theft Auto VI находится в самом настоящем производственном аду: Rockstar за прошедшие годы многое поменяла в игре, а в начале 2020-го, после ухода из компании её сооснователя Дэна Хаузера, полностью перезапустила разработку проекта. Инсайдер не уточняет, на каком проценте готовности находилась GTA 6 к моменту перезапуска производства, что не позволяет оценить масштаб бедствия.

По словам источника, с 2019 года Rockstar несколько раз меняла историю и повествование в GTA 6, сделав проект своей самой хаотичной разработкой за всю историю компании.

Есть, впрочем, и положительные известия: если верить инсайдеру, то Rockstar попутно готовит и ремастер Red Dead Redemption для персональных компьютеров. Объём изменений в ремастере будет достаточно серьёзным: примерно как в сборнике Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition по сравнению с оригинальными играми.

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Важно помнить, что хоть вышеизложенная информация и звучит правдоподобно, особенно, вспоминая, что новой части Grand Theft Auto мы не видели уже восемь с лишним лет, но всё же, как и в случае с любыми слухами, на данном этапе к ней следует относиться со здоровым скептицизмом.