По информации Bloomberg, разработавшая TikTok китайская компания ByteDance запретила своим сотрудникам задерживаться вечером в офисе без предварительного согласования с руководством. Работникам предписывается покидать свои места к семи вечера с понедельника по пятницу, а в случае необходимости задержаться допоздна требуется за день согласовать переработку с начальством.
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Изменения в правилах внутреннего трудового распорядка появились под нажимом китайских властей, которые призвали компании бороться с практикой регулярной переработки по схеме «996»: с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю. Новые правила позволяют сотрудникам ByteDance один раз в неделю задержаться на три часа в будни, либо на восемь часов в выходной. Компенсация за часы переработки начисляется в тройном размере от номинальной ставки. Компания ранее уже отказалась от практики предоставления единственного выходного сотрудникам каждые две недели.