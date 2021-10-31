А вот 30 кадров/сек в разрешении 4K — это пожалуйста.

Специалисты из технического подразделения портала Eurogamer решили протестировать экшен Guardians of The Galaxy на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X. Сотрудники Digital Foundry подошли к вопросу, как всегда, основательно: они сделали серию запусков игровых клиентов в режиме производительности (разрешение 1080p при 60 кадрах/сек) и качества (4K при 30 кадрах/сек). Полученные результаты были записаны на видео.

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Итак, в режиме производительности количество кадров «плавает» и на PS5 и на Xbox Series X: наблюдались падения до 50 кадров/сек, в особо сложных моментах — до 40 кадров/сек. Специалисты из Digital Foundry отметили, что на топовой консоли от Microsoft соответствующий счётчик ведёт себя лучше: падения до 40 fps случаются, но критических замедлений при переходе между локациями не бывает (в отличие от PlayStation 5). Ещё один важный момент — поддержка VRR, благодаря которой на Xbox Series X падение кадров в секунду ощущается плавнее.

Ещё сравнительное тестирование дало понять, что в режиме производительности Guardians of the Galaxy выглядит значительно хуже, чем в режиме качества. И на PS5, и на Xbox Series X падает качество картинки: ухудшается детализация объектов, снижается чёткость текстур, падает прорисовка теней и даже плотность растительности. Но в Digital Foundry убеждены, что только в режиме производительности на консолях можно получить максимум удовольствия от геймплея: быстрота и плавность всех боевых схваток заметно вырастает.

После активации режима качества в Guardians of the Galaxy игра практически всё время работает в разрешении 4K при 30 кадрах/сек. Причём, как на PlayStation 5, так и на Xbox Series X. Тестировщики похвалили разработчиков за выдаваемую игрой картинку в этом режиме, но про баги тоже напомнили. Изредка игрок будет наблюдать ошибки в воспроизведении анимаций, баги в освещении и статтеры. Скорее всего, разработчики поправят это в следующих патчах.

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Marvel’ Guardians of the Galaxy поступила в продажу 26 октября на PC и консолях. В Steam у игры есть 92% рейтинга на основании более 2 тысяч пользовательских рецензий.