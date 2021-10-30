Не иначе как приуроченный к Хеллоуину.

К сожалению, с момента формального анонса новой Dragon Age, состоявшегося почти три года назад, дальше публикации различных концепт-артов и невнятных трейлеров в плане свежих подробностей дело у BioWare никак не идёт. Вот и сегодня, в преддверии популярного в странах Запада праздника Хеллоуин разработчики ограничились лишь очередным концепт-артом, на этот раз в соответствующей празднику мрачной, загробной тематике.

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На концепт-арте можно заметить поражённых порчей существ, а также светящуюся красным лириумом «башню». Красный лириум — магический минерал, на поставках которого волшебникам сколотила своё богатство раса гномов.

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Когда стоит ждать новую Dragon Age, до сих пор неизвестно. Вероятнее всего, подробностями BioWare поделится в рамках декабрьской The Game Awards 2021. Ну, или не поделится. Вероятность равнозначна.