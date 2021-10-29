Теперь полный платформенный комплект.

В начале октября отечественный проект Atom RPG, выполненный в духе Fallout, вышел на консолях Xbox Series и Xbox One. Прошло всего три недели, и вот, игра полностью «закрыла» все основные платформы, добравшись и до PlayStation 5 с PlayStation 4. Таким образом, отныне в Atom RPG может играть любой желающий на абсолютно любом устройстве, включая даже мобильные.

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Напомним, что изначально Atom RPG вышла в завершённом виде в конце 2018 года, получила очень высокие пользовательские оценки, а спустя полтора года обзавелась самостоятельным расширением «Трудоград». Проект развивается, получает свежие обновления и в целом может претендовать на звание достойного творения отечественной игровой промышленности.

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По сюжету Atom RPG, в конце 1980-х СССР и США вместе со своими союзными военными блоками обменялись ядерными ударами, стерев с лица Земли друг друга и большую часть остальных развитых государств, попавших, что называется, под горячую руку. Мы играем за чудом выжившего после ядерного апокалипсиса, которому необходимо распутать нарастающий заговор, который грозит полным уничтожением остаткам человечества.