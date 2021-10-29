Во сколько обошлось приобретение, не уточняется.

Subnautica была признана игровым сообществом как замечательный и уникальный в своём роде проект, поэтому не приходится удивляться тому, что разработчики из создавшей её студии Unknown Worlds оперативно стали получать предложения о «покровительстве». По всей видимости, наиболее выгодное предложение поступило со стороны Krafton, являющейся материнской компанией для многих игровых коллективов, включая PUBG Studio, известной по понятно какой королевской битве.

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Во сколько Krafton обошлось это без преувеличения достойнейшее приобретение, не уточняется, но уже известно, что Unknown Worlds вовсю трудится над своим следующим «прорывным» проектом, сохраняя при этом полную творческую свободу, что безмерно важно в современной игровой индустрии.

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Процесс производства новинки уже прошёл все основные этапы, так что можно ожидать её выхода в раннем доступе уже в следующем году.