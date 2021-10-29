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Чем больше разработчики видеоигр рассуждают о реалистичности своих проектов, тем чаще у игроков возникает закономерный ассоциативный ряд «реалистичность → разрушаемость». Не является исключением и Battlefield 2042, и вот, отвечая на соответствующий вопрос, менеджер DICE по связям с общественностью Кевин Джонсон отметил, что уровень разрушаемости в новом боевике на большинстве карт будет соответствовать таковому в Battlefield V.

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Разрушаемость в Battlefield 2042 настолько проработана, что на отдельных полях боя можно будет сровнять с землёй целые локации вроде деревни на карте Hourglass. Естественно, нельзя будет полностью уничтожить всё поле боя, превратив его в плоскую равнину или же в один гигантский котлован. Во-первых, это уже перебор, а во-вторых, вопросы баланса никто не отменял: у игроков должны быть укрытия, а основные объекты, вокруг которых и происходят сражения, являются объектами заданий, и их уничтожение попросту невозможно по правилам.

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Запуск Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября на всех актуальных платформах.