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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Steam стартовала хеллоуинская распродажа: куча достойных игр с огромными скидками
К счастью, Valve отошла от практики «хорроры и всё тут».
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Steam всё-таки успел на праздник жизни (или смерти, это уж смотря как смотреть на Хеллоуин) и запустил свою крупную хеллоуинскую распродажу. В отличие от аналогичных распродаж прошлых лет, на этот раз в акции участвуют самые разные игры, а не только те, что так или иначе связаны с тематикой хорроров, мистики и прочих «потусторонних» мотивов.

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Распродажа продлится недолго — до вечера первого ноября — поэтому времени на то, чтобы присмотреться к товарам, у геймеров не так уж и много. Отметим лишь, что с большими скидками можно приобрести как популярные игры прошлых лет, так и относительно свежие проекты. Dead by Daylight, No Man’s Sky, Satisfactory, Hades, Metro Exodus, Cyberpunk 2077 — вот лишь крошечная часть из тех товаров, к которым имеет смысл присмотреться.

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Следующая крупная распродажа в Steam пройдёт уже в декабре—январе.

#steam #valve
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