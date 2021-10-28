Для этих целей пришлось серьезно обновить мобильное приложение.

Команда поддержки «ВКонтакте» обновила мобильное приложение соцсети и заявила, что сервис начнёт сильнее адаптироваться под каждого пользователя. Так, в навигации и «Сервисах» появится персонализация, а боковое меню станет доступным из любой вкладки. Изменения в интерфейсе пройдут в несколько этапов, алгоритмы машинного обучения будут применять для персонализации контента знания об интересах и потребностях конкретного человека, его активности в разных сервисах. Также будут учитываться особенности использования социальной сети пользователя.

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Нижнее меню приложения сможет предлагать новые сервисы и учитывать интересы человека.К примеру, у тех, кто часто смотрит ролики, шоу и фильмы, в этом разделе может появиться вкладка «Видео» с прямым доступом к платформе VK Видео, которая объединяет более 250 миллионов единиц контента из ВКонтакте, ОК и с других платформ. Любители музыки смогут увидеть в нижнем меню быстрый переход к Музыке ВКонтакте, любители общаться — разделы «Друзья» или «Сообщества».

В боковом меню новой версии приложения появится возможность быстро перейти к профилю пользователя или его настройкам. Там же можно управлять аккаунтом VK ID (ранее известным как VK Connect), подпиской VK Combo, картой VK Pay, настраивать уведомления или внешний вид приложения. Открытие бокового меню отныне можно произвести из любой вкладки: пользователь просто нажимает на свою аватарку и переходит в требуемый раздел с настройками. Помимо этого, в боковом меню появится быстрый переход к глобальному поиску по «ВКонтакте»: сообществам, музыке, записям, людям, видеоконтенту, объявлениям и другим разделам.

Ещё одна вкладка, «Сервисы», тоже получила персонализацию, что должно помочь пользователю быстро перейти к самым популярным и релевантным мини-приложениям. Раздел появился полтора года назад и стал своеобразным «хабом» для огромного числа сервисов и услуг, которые появляются на открытой платформе VK Mini Apps. Рост их количества и определил необходимость персонализировать вкладку «Сервисы».

Команда поддержки «ВКонтакте» заявила, что большинство новых функций будут доступны сразу после установки версии 7.0, которая появится в App Store и Google Play в ближайшие дни. Вторая вкладка и внешний вид бокового меню постепенно обновятся у пользователей в течение нескольких недель.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

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«Пользователи ВКонтакте общаются, учатся, работают, развлекаются, занимаются творчеством и бизнесом — спектр и число задач, решаемых в нашей социальной сети, растёт. Наша цель — сделать жизнь пользователей лучше, чтобы каждый мог с комфортом решать в приложении ВКонтакте любые свои задачи. Только за прошлый год мы запустили более 220 обновлений — в области коммуникаций, услуг, бизнеса, коммерции и развлечений. Именно поэтому становится актуальным усиление персонализации — мы хотим перенести ближе к пользователю востребованные им сервисы и предложить новые, учитывая его предпочтения и их изменение».