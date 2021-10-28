Если игра достойная, то она способна преодолеть любые разногласия касательно неоднозначных платформ, на которых она распространяется. Подтверждением данного тезиса уже успела стать мрачная ролевая игра Darkest Dungeon II, появившаяся по программе раннего доступа на PC в Epic Games Store. Спустя сутки после выхода разработчики с гордостью сообщили о том, что тираж их творения уже преодолел отметку в сто тысяч копий.
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Напомним, что сиквел несёт с собой развитие практически во всех аспектах игрового процесса оригинальной Darkest Dungeon, и к моменту формального полноценного релиза это будет заметно отчётливее. Более масштабный игровой мир, более богатые геймплейные возможности — всё это то, чем Darkest Dungeon II собирается покорять поклонников жанра.
"A breakthrough!"— Darkest Dungeon (@DarkestDungeon) October 27, 2021
We are thrilled to announce that since yesterday's launch on @EpicGames, Darkest Dungeon II has surpassed 100,000 units sold!
Our journey has just begun... pic.twitter.com/OfMG0uDFlW
Что же до полноценного релиза, то ждать его раньше, чем в четвёртом квартале следующего календарного года не стоит. Работы у сотрудников Red Hook Games ещё много, чего не сказать о доступных ресурсах.