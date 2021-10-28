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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Предзагрузка Call of Duty Vanguard на PC стартует 2 ноября, на консолях — значительно раньше
Для тех, кому предзагрузка вообще нужна в 2021 году. А таких немало.
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Не секрет, что смысла в предварительных заказах игр в наше время нет от слова «совсем». Чтобы хоть как-то оправдать раннюю покупку по определению бесконечного в своём количестве товара, разработчики предлагают предзаказчикам дополнительную функцию, а именно — предварительную загрузку. Данная опция может стать настоящим спасением в случаях, если вы лишены скоростного интернета, способного обеспечить вам загрузку новинки в течение часа—двух. И вот, сегодня стало известно, когда начнётся предзагрузка Call of Duty Vanguard.

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По необъяснённой причине, на консолях опция откроется значительно раньше, чем на PC:

  • 29 октября в 0:00 по МСК на PlayStation 4 и PlayStation 5;
  • 29 октября в 7:00 по МСК на Xbox One и Xbox Series X|S;
  • 2 ноября (пока без точного времени) на PC через Battle.net.
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В зависимости от конкретной платформы общий объём установки Call of Duty Vanguard составит от 56 Гбайт до 93 Гбайт. Релиз игры, напомним, состоится 5 ноября.

#activision #sledgehammer games #call of duty vanguard
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