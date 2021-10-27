Скоро — это в середине ноября.

За время своего присутствия в раннем доступе постапокалиптический градостроительный симулятор Surviving the Aftermath не получил особого признания публики, да и средние оценки у него, прямо скажем, скорее заставляют отвернуться и обратить свой взор на иные проекты. Тем не менее, план надо выполнять, поэтому разработчики из Iceflake Studios совместно с издательством Paradox Interactive объявили о том, что обновление версии 1.0, которое ознаменует собой выход проекта из раннего доступа, запланировано к релизу на 16 ноября.

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Естественно, на этом поддержка Surviving the Aftermath не закончится: после формального «релиза» игра будет получать обновления, новый контент и, возможно, даже целые дополнения.

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Игра повествует о том, как человечество доигралось до конца света и теперь вынуждено развиваться заново, отбросив себя на сотни лет назад, но сохранив при этом основные технологии вроде той же генерации электроэнергии.