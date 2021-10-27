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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Chernobylite получила крупное обновление с новыми противниками и заданиями
Всё как и было обещано.
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Разработчики из The Farm 51 в своё время пообещали, что будут долго поддерживать свой проект Chernobylite обновлениями и дополнительным контентом, и вот, сдерживают своё обещание. Сегодня состоялся релиз очередного «мегаобновления», которому присвоили собственное имя Monster Hunt. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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В состав обновления входят три новых вида противников-монстров: дикий чернохост, пыльник-переросток и древняя тень. Встреча с каждым из этих противников может стать для персонажа последней, так что следует быть настороже, держать ушки на макушке и вовремя реагировать на опасности.

С этими монстрами связаны новые сторонние задания под названием «Охота на монстров» (Monster Hunt), в рамках которых игрокам всё же придётся уничтожить данных опасных созданий.

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Помимо нового контента в обновлении также исправлены многие недочёты, улучшена работа системы NVIDIA Ansel и добавлена опция автоматической настройки «умного» сглаживания DLSS.

#the farm 51 #chernobylite
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