Ну, разве можно с первого раза выпустить всё когда надо?

В текущем году новостей о переносах релиза того или иного нового проекта или же дополнения для уже существующего поступает так много, что каждое такое свежее известие уже не вызывает ни удивления, ни огорчения, ни каких бы то ни было других эмоций. Вот и разработчики из Paradox не смогли уложиться в сроки и объявили о том, что релиз «придворного» дополнения Royal Court для Crusader Kings III задержится до следующего года.

реклама

Согласно описанию, дополнение Royal Court добавит в Crusader Kings III новые способы взаимодействия с жителями нашего королевства и полностью поменяет систему культурного развития. Аддон позволит нам как суверенам сформировать свой собственный двор, в который мы будем приглашать только тех, кто, по нашему мнению, того заслуживает. Естественно, без дворцовых интрижек дело не обойдётся, поэтому надо быть начеку.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, что Crusader Kings III вышла в начале сентября прошлого года и получила очень высокие пользовательские оценки.