Когда Ubisoft в начале этого года продлила контентную поддержку Tom Clancy’s The Division 2, она сразу уточнила, что в перспективе игра получит крупное обновление, в состав которого войдёт свежий игровой режим. Ожидалось, что завершить всю подготовку и выпустить обновление Ubisoft успеет до конца года, но вот, уже почти ноябрь, подробностями обещанного нового режима авторы до сих пор не поделились, и в кругу поклонников The Ditivion 2 уже начали набирать популярность пессимистические настроения. Выяснилось, что не зря.
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Несколько часов назад Ubisoft объявила, что вышеуказанное обновление, в состав которого помимо нового режима также войдут изменения в поздней игре, выйдет только в феврале следующего года со стартом восьмого игрового сезона. Есть и хорошая новость: поддержку The Division 2 будут осуществлять и в течение всего 2022-го.
Как следствие, задерживается и рассказ о содержимом обновления; предположительно, первые подробности о нём начнут поступать в течение января. Мелкие обновления продолжат выходить по плану — так, например, завтра нам должны сообщить о скорой переработке местной системы специализаций.