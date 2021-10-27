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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
World of Tanks предлагает отпраздновать Хеллоуин в заброшенном городе из режима «Мирный: Надежда»
Дать бой Неуязвимому теперь тоже можно.
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Компания Wargaming предлагает всем поклонникам World of Tanks отпраздновать Хеллоуин в режиме игре «Мирный: Надежда». С 28 октября по 11 ноября «танкистам» нужно будет делать регулярные вылазки в заброшенный город Мирный-13, биться с противниками под управлением искусственного интеллекта, собирать награды и проходить отдельные фазы события. Игроки, которые пройдут все испытания, получат премиум-танк VII уровня King Tiger (захваченный) с эксклюзивным 3D-стилем Nox Tenebris.

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«Прежде Мирный был густонаселенным промышленным центром, в котором велась нефтедобыча, но однажды все изменилось. Произошел некий сверхъестественный инцидент, в результате которого в городе было объявлено чрезвычайное положение и все жители были эвакуированы. Мирный пришел в запустение. Чтобы узнать, какие секреты таит этот загадочный город, в него были посланы разведчики, но не многие из них смогут вернуться.»

В рамках временного режима «Мирный: Надежда» отряды игроков численностью до 5 человек попытаются выяснить, что же произошло в заброшенном городе. Прохождение шкалы прогресса в режиме предполагает участие в большой битве, разбитой на четыре фазы.

Если игрок станет проходить бой на самом низком уровне сложности, то таких этапов будет только три. Если же «танкист» выберет средний или высокий уровень сложности, то ему придётся погрузиться в четвёртый этап: только там можно будет дать бой грозному противнику, Неуязвимому. Последний представляет собой танк, почти лишённый уязвимостей в броне. Одолеть такого противника сможет только слаженный отряд, члены которого умеют прикрывать друг друга и по полной использовать сильные стороны своих машин.

По мере прохождения режима «Мирный: Надежда» игроки будут собирать коллекционные предметы события: плёнки с данными. Всего можно найти восемь таких трофеев, на каждом из них будет содержаться важная информация о Неуязвимом. Расшифровать плёнки можно с помощью специальных ключей, которые добываются в боях.

Самые нетерпеливые (и щедрые) смогут прикупить их в составе пакетов во внутриигровом магазине и премиум-магазине на сайте. За расшифровку всех плёнок игра выдаст в награду тяжёлый премиум-танк VII уровня, о котором мы говорили в первом абзаце.

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Подробнее о событие можно прочитать на официальном сайте World of Tanks. Там же получится узнать, что будет получать игрок за прохождение каждого этапа режима «Мирный: Надежда». И музыку послушать.

#world of tanks #wargaming
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