Сколько из них по подписке, не сообщается.

Back 4 Blood на протяжении двух недель успешно чувствует себя в чарте продаж как минимум в Steam, поэтому есть все основания полагать, что проект достаточно популярен. Так оно, в общем-то, и есть, о чём пару часов назад сообщили сами разработчики из Turtle Rock Studios: на текущий момент число людей, сыгравших в Back 4 Blood, преодолело отметку в шесть миллионов.

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Важно помнить, что Back 4 Blood также распространяется по подписке Xbox Game Pass, поэтому неправильно будет приравнивать количество сыгравших к количеству купивших: в данном случае это могут быть абсолютно разные статистические показатели.

Thanks for all your hard work, Cleaners! With this many Cleaners on our side, we'll stop the Ridden in no time. #Back4Blood pic.twitter.com/quA8A4hWNo — Back 4 Blood (@back4blood) October 26, 2021

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Back 4 Blood вышла 12 октября и получила сдержанные оценки прессы и чуть более высокие — от простых игроков. В основном претензии касались непосредственно игрового процесса, который по состоянию на конец 2021 года выглядит морально устаревшим.