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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Back 4 Blood — идейную наследницу Left 4 Dead — сыграли более шести миллионов человек
Сколько из них по подписке, не сообщается.
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Back 4 Blood на протяжении двух недель успешно чувствует себя в чарте продаж как минимум в Steam, поэтому есть все основания полагать, что проект достаточно популярен. Так оно, в общем-то, и есть, о чём пару часов назад сообщили сами разработчики из Turtle Rock Studios: на текущий момент число людей, сыгравших в Back 4 Blood, преодолело отметку в шесть миллионов.

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Важно помнить, что Back 4 Blood также распространяется по подписке Xbox Game Pass, поэтому неправильно будет приравнивать количество сыгравших к количеству купивших: в данном случае это могут быть абсолютно разные статистические показатели.

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Back 4 Blood вышла 12 октября и получила сдержанные оценки прессы и чуть более высокие — от простых игроков. В основном претензии касались непосредственно игрового процесса, который по состоянию на конец 2021 года выглядит морально устаревшим.

#turtle rock studios #back 4 blood
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