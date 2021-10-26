Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы God of War уже работают над новым фэнтезийным проектом
И выяснилось это опять благодаря разделу вакансий.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

В настоящее время студия Sony Santa Monica вовсю трудится над завершением работы над God of War Ragnarok, но, естественно, на этом производственный процесс в коллективе не остановится — сразу после выпуска «Рагнарёка» студия переключится на новый проект. И вот, благодаря разделу с вакансиями нам удалось раздобыть минимальную информацию о следующем готовящемся проекте студии.

реклама

Согласно описанию вакансии художника концепт-артов, новинка будет выполнена в фэнтезийном стиле. По крайней мере, соискатель должен понимать, что это вообще такое и уметь визуализировать соответствующие миры и их обитателей.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Возвращаясь к теме God of War Ragnarok, напомним, что её релиз назначен на следующий год на PS5 и PS4.

#sony santa monica
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы God of War трудятся над новым неанонсированным проектом
Кори Барлог надеялся, что новую God of War удастся выпустить в этом году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не буду добывать Эфир на своей GeForce RTX 2070 Super – мнение геймера со стажем
206
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
83
Загадки истории: циммеритовое покрытие на немецких танках
39
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
51
Обзор NVME SSD накопителя PNY CS2130 1 TB на контроллере Phison E12
33
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
9
Мои впечатления от игры Anno 1404
7
Битва игровых компьютеров: CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
4
О Биткоине для чайников - правильно покупаем, храним и продаем криптовалюту
12
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3300Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
3

Сейчас обсуждают

avkonshin
23:00
20% НДС + 15% наценка магазина + 5% для хомяков, через неделю увидим
Появились результаты тестирования Core i5-12600K в CPU-Z
nonses84
22:59
Жопа закипит у тех кто взял эти поделки 😁
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
Anglesmith
22:58
Потоковая передача данных и тест CPU-Z в многопоточных нагрузках - это одно и то же? А вообще, такое ощущение, что из всех программ новые процы Intel только CPU-Z выполнять умеют.
Тест Intel Core i5-12600K показал, что потоковая передача данных на 50% выше, чем у 11600K
nonses84
22:58
А с каких это писюнов , 19% победы над рокетлейком даёт полную победу над 5950х от амд? Афтар продажное говницо. Ложит в уши сектантов ту хрень , которую они хотят слышать. Чтоб бежали и брали это глю...
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
Inqizitor
22:57
Да ладно, не может быть! Говорили, что валюта децентрализована, а тут вон как.
Исследователи говорят о контроле биткоина ограниченной группой инвесторов и майнеров
Adam Smith
22:57
11 серия, где-то на 10-15% быстрее 10 серии, может он в разгоне и больше дал прирост, но проблема с теплоотдачей.
Появились результаты тестирования Core i5-12600K в CPU-Z
muas
22:55
Осталось нормальные плашки ddr5 7600mhz+
Тест Intel Core i5-12600K показал, что потоковая передача данных на 50% выше, чем у 11600K
Inqizitor
22:53
Тащемта Кислев союзники Империи. И в великом Дарк Омене земли Кислева были.
Total War: Warhammer - стратегия и много-много ностальгии
Inqizitor
22:51
Вархаммер Тень Рогатой Крысы и Дарк Омен - не кошерны что-ли стали? Тотал Вар Вархаммер - это же надругательство над Фентези вселенной и полный треш.
Total War: Warhammer - стратегия и много-много ностальгии
Lamerusha Lat
22:50
Это реально уничтожение. )
Тест Intel Core i5-12600K показал, что потоковая передача данных на 50% выше, чем у 11600K
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем