И выяснилось это опять благодаря разделу вакансий.

В настоящее время студия Sony Santa Monica вовсю трудится над завершением работы над God of War Ragnarok, но, естественно, на этом производственный процесс в коллективе не остановится — сразу после выпуска «Рагнарёка» студия переключится на новый проект. И вот, благодаря разделу с вакансиями нам удалось раздобыть минимальную информацию о следующем готовящемся проекте студии.

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Согласно описанию вакансии художника концепт-артов, новинка будет выполнена в фэнтезийном стиле. По крайней мере, соискатель должен понимать, что это вообще такое и уметь визуализировать соответствующие миры и их обитателей.

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Возвращаясь к теме God of War Ragnarok, напомним, что её релиз назначен на следующий год на PS5 и PS4.