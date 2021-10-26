Одним из статистических показателей успеха той или иной игры является общее проводимое игроками в ней время, а также продолжительность отдельных сессий. Так вот, чтобы психологически стимулировать игроков почаще заходить в Far Cry 6, разработчики из Ubisoft прибегли к интересному решению: почтовой рассылки от лица Антона Кастильо, главного антагониста шестой номерной части серии.
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Так, например, если долго «простаивать», то Кастильо скажет, что доволен вашей пассивностью, и что отсутствие сопротивления позволит ему быстро отвоевать захваченные повстанцами территории, вычеркнув из истории все имена бунтовщиков.
A lot of games are already ruthlessly designed to maximize engagement, but now they email and hassle you if you dare to stop playing them. pic.twitter.com/TRIsV4jnZP— Brendan Sinclair (@BrendanSinclair) October 26, 2021
Насколько данная мера продуктивна, неясно, но, учитывая, что с момента выхода Far Cry 6 не прошло ещё и трёх недель, выглядит она настораживающе: возможно, игру уже прошли все, кто того хотели, а больше в ней делать и нечего.