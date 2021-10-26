На этом со свежим контентом для игры пока всё.

На протяжении нескольких месяцев IO Interactive снабжала Hitman 3 небольшими порциями нового контента посредством цикла «Семь смертных грехов». Свежая, седьмая по счёту и по совместительству заключительная глава цикла называется «Сезон гнева», и вот, сегодня ей был дан старт.

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В состав «Сезона гнева» входит новый костюм для Агента 47, новое оружие и светошумовая граната в форме статуэтки медведя. Что касается конкретно геймплейного контента, то с 29 октября по 18 ноября игроки получат доступ к новым контрактам, новым ускользающим целям, а также к локации в Хоккайдо. Открытие всего этого контента распределено равномерно в течение указанного выше периода.

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Напомним, что Hitman 3 вышла в начале этого года и стала рекордсменкой серии по стартовым продажам.