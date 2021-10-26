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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Супергеройский боевик Marvel’s Guardians of the Galaxy уже доступен для прохождения
На всех, естественно, платформах.
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Как и было обещано, сегодня состоялся релиз амбициозного супергеройского боевика Marvel’s Guardians of the Galaxy за авторством студии Eidos Montreal. Проект уже доступен для покупки, загрузки и прохождения, а в Steam потихоньку появляются первые пользовательские рецензии. На момент публикации данной заметки их было слишком мало, чтобы сформировать хоть какой бы то ни было средний рейтинг, поэтому будем ждать — возможно, уже через пару часов средняя пользовательская оценка уже сформируется.

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Marvel’s Guardians of the Galaxy представляет собой проект по мотивам «Стражей галактики», но напрямую не связанный ни с одним из кинофильмов. Мы играем за Звёздного Лорда, возглавляющего команду чудаков, которые, как ни странно, способны спасти Галактику от апокалипсиса.

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Проект полностью одиночный, так что вся полнота удовольствия от прохождения — в ваших руках.

#square enix #eidos montreal #guardians of the galaxy #marvels guardians of the galaxy
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