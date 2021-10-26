Техническое состояние PC-версии Far Cry 6 в целом достойное, однако сложность современных видеоигр и условия, в которых ныне приходится трудиться разработчикам, неизбежно откладывают свой отпечаток на итоговое качество продукта. В частности, некоторые пользователи жаловались на то, что при включении оверлея Ubisoft Connect в Far Cry 6 ощутимо проседала частота кадров — эффект, которого в принципе быть не должно.
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Ubisoft признала данный факт как программный дефект, и вот, сегодня выпустила небольшое обновление-«хотфикс», которое в том числе решает проблему, приводившую к падению производительности при включённом оверлее Ubisoft Connect.
Объём установки обновления на PC составляет 1,1 Гбайта, и помимо вышеуказанного пункта в нём также указаны исправления различных ошибок. В детали Ubisoft вдаваться не стала, поскольку, видимо, они незначительны.