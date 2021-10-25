Мелодия детства, так сказать.

Профессиональные обозреватели уже вдоль и поперёк прошли Age of Empires IV, ну а простые смертные смогут присоединиться к ним уже в этот четверг, 28 октября. По случаю совсем скорого глобального релиза разработчики Age of Empires IV опубликовали сопутствующий «живой» видеоролик, в котором командующая армией Делийского султаната должна отразить атаку противников и переписать историю.

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Напоминаем, что Age of Empires IV можно назвать своеобразным гибридом второй и третьей частей серии. От второй части новинка взяла средневековый сеттинг, от третьей — проработанные цивилизации, у каждой из которых свой, совершенно непохожий на других игровой процесс. На старте продаж в Age of Empires IV будет восемь игровых фракций с соответствующими сюжетными кампаниями, ну а дальше, надо полагать, их число будет увеличиваться посредством дополнений.