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Новости Software Михаил Андреев
«Живой» видеоролик к скорому релизу Age of Empires IV под легендарную музыкальную тему
Мелодия детства, так сказать.
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Профессиональные обозреватели уже вдоль и поперёк прошли Age of Empires IV, ну а простые смертные смогут присоединиться к ним уже в этот четверг, 28 октября. По случаю совсем скорого глобального релиза разработчики Age of Empires IV опубликовали сопутствующий «живой» видеоролик, в котором командующая армией Делийского султаната должна отразить атаку противников и переписать историю.

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Напоминаем, что Age of Empires IV можно назвать своеобразным гибридом второй и третьей частей серии. От второй части новинка взяла средневековый сеттинг, от третьей — проработанные цивилизации, у каждой из которых свой, совершенно непохожий на других игровой процесс. На старте продаж в Age of Empires IV будет восемь игровых фракций с соответствующими сюжетными кампаниями, ну а дальше, надо полагать, их число будет увеличиваться посредством дополнений.

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#relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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