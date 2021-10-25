За них предстоит играть в мультиплеере.

Меньше двух недель осталось до выхода Call of Duty Vanguard в декорациях Второй мировой войны, поэтому разработчики из Sledgehammer Games проявляют инициативу и всё активнее снабжают сообщество подробностями своего амбициозного проекта. Сегодня нашему вниманию представили сразу четыре видеоролика, посвящённых героям-оперативникам, за которых игрокам предстоит играть в рамках сетевого режима новинки.

реклама

Два из оперативников — уже известные нам по сюжетной кампании герои Полина Петрова и Артур Кингсли. Двое оставшихся — это эксклюзивно «мультиплеерные» персонажи Падмавати и Дэниел Такэ Яцу. У каждого персонажа имеются свои истории: как они попали на фронт, как себя проявили и чем заслужили упоминание в истории. Важно понимать, что у каждого из героев кампании Call of Duty Vanguard есть свой реально существовавший прообраз: Полина Петрова, например, была вдохновлена советской снайпером Людмилой Павличенко.

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября.