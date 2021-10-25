Меньше двух недель осталось до выхода Call of Duty Vanguard в декорациях Второй мировой войны, поэтому разработчики из Sledgehammer Games проявляют инициативу и всё активнее снабжают сообщество подробностями своего амбициозного проекта. Сегодня нашему вниманию представили сразу четыре видеоролика, посвящённых героям-оперативникам, за которых игрокам предстоит играть в рамках сетевого режима новинки.
реклама
Два из оперативников — уже известные нам по сюжетной кампании герои Полина Петрова и Артур Кингсли. Двое оставшихся — это эксклюзивно «мультиплеерные» персонажи Падмавати и Дэниел Такэ Яцу. У каждого персонажа имеются свои истории: как они попали на фронт, как себя проявили и чем заслужили упоминание в истории. Важно понимать, что у каждого из героев кампании Call of Duty Vanguard есть свой реально существовавший прообраз: Полина Петрова, например, была вдохновлена советской снайпером Людмилой Павличенко.
Релиз Call of Duty Vanguard назначен на 5 ноября.