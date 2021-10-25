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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российское правительство может дать госзаказ на производство игр, «пропагандирующих созидание»
А не разрушение и агрессию.
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Ни для кого не является секретом, что видеоигры сегодня прочно вошли в жизнь огромной части людей, а в условиях пандемии и вынужденной самоизоляции, которая в России, например, в обязательном порядке пройдёт с 30 октября по 7 ноября включительно, являются одним из крайне немногих доступных способов проведения досуга. Естественно, данная тема не могла не добраться до коридоров власти.

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В частности, первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил направить усилия на популяризацию и продвижение видеоигр, в основе которых лежит созидание. Как справедливо отметил Петров, видеоигры не просто стали способом проведения досуга, а начали серьёзным образом влиять на жизнь людей, особенно, молодёжи.

Сам Петров считает, что хоть у большинства подростков не происходит «размытия границ» между жизнью и видеоиграми, но некоторые всё же подвергаются их влиянию и становятся явно более агрессивными по отношению к окружающим. В связи с этим, по мнению Петрова, государству имеет смысл попробовать отвечать на видеоигры видеоиграми, а именно — заняться популяризацией «пропагандирующих созидание» детских и подростковых компьютерных игр.

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«В данной связи прошу вас рассмотреть идею о размещении государственного заказа у мировых игровых брендов на создание и продвижение детских и подростковых компьютерных игр, пропагандирующих не насилие, а созидание. Данные игры должны быть связаны с историей нашего государства либо быть направлены на развитие когнитивных способностей игроков», — написал Петров в обращении к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, дополнительно отметив, что конечный продукт должен быть не просто выполнением плана, а действительно представлять интерес для молодёжи.

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