По сообщениям журналистов портала Ars Technica, портированием экшена God of War на PC занимается вовсе не Santa Monica, которая занималась разработкой оригинальной версии для PlayStation. Перенос игры на PC поручили студии Jetpack Interactive, у которой уже имеется опыт в портировании.
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Команда Jetpack Interactive состоит из бывших сотрудников Black Box, Deep Fried Entertainment и United Front Games. Ранее данная студия успела перенести Orcs Must Die! Unchained на Playstation 4 и позаниматься поддержкой нескольких частей Dark Souls.
PC-версия God of War должна появиться 14 января. Что основной команды разработки Santa Monica Studio, то сейчас она занята разработкой новой части God of War.