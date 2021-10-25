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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новая демонстрация экшена Babylon’s Fall: улучшенная графика и продвинутая боевая система
Игра выйдет когда-нибудь потом.
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Разработчики из Platinum Games совместно со Square Enix представили новое геймплейное видео экшена Babylon’s Fall, в котором демонстрируется обновлённая графика и улучшенный геймплей. Авторы утверждают, что за последние несколько месяцев им удалось существенно «прокачать» внешний вид игры, повысив детализацию текстур.

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В плане контентного наполнения с Babylon’s Fall тоже произошли кое-какие положительные изменения. Появились новые виды оружия, список доступных умений для главного героя тоже расширился, а в боевой системе чётко прописались три вида атак. В случае с последними речь идёт о стандартных ударах, более мощных и самых быстрых (техничных).

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У Babylon’s Fall даты релиза нет, представленное видео является частью демонстрации для игроков японского рынка. Проект должен выйти на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.

#platinum games #babylons fall
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Акцент внимания ,чаще юмор.Когда я появился,у вас о гомосятине (шутки) прекратились
Для борьбы с процессорами Alder Lake компания AMD запустит производство Zen3 3D V-Cache уже в ноябре
zalupsmus
11:56
Ты уже вчера пропиарил себя этим УГ-видео. Одного раза тебе не достаточно? Не понимаю, зачем в психушке дают пациентам возможность сидеть в интренете.
Для борьбы с процессорами Alder Lake компания AMD запустит производство Zen3 3D V-Cache уже в ноябре
Nio Smit
11:55
Нет я про phison_nvme_flash_id2 автор утилиты Вадим Очкин aka vlo. которая в статье указана.
Обзор NVME SSD накопителя PNY CS2130 1 TB на контроллере Phison E12
Jurten Krieg
11:55
Шизофреник, опять галоперидол пропустил и срёшь картинками?
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Вика Вика
11:55
Нищук. А мог бы выкинуть свои помои и взять нормальный асик.
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Nio Smit
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phison_nvme_flash_id2 в низу статьи ссылка
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Дункан Стэндиш
11:50
Хоть где то у власти адекватные люди.
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REY_B_
11:49
Те, кто не кто шарит TDC и EDC лимитах, и заморачиваться ими не будет. А в играх, VRM они не сожгут.
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