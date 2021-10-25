Разработчики из Platinum Games совместно со Square Enix представили новое геймплейное видео экшена Babylon’s Fall, в котором демонстрируется обновлённая графика и улучшенный геймплей. Авторы утверждают, что за последние несколько месяцев им удалось существенно «прокачать» внешний вид игры, повысив детализацию текстур.
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В плане контентного наполнения с Babylon’s Fall тоже произошли кое-какие положительные изменения. Появились новые виды оружия, список доступных умений для главного героя тоже расширился, а в боевой системе чётко прописались три вида атак. В случае с последними речь идёт о стандартных ударах, более мощных и самых быстрых (техничных).
У Babylon’s Fall даты релиза нет, представленное видео является частью демонстрации для игроков японского рынка. Проект должен выйти на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.