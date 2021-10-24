Популярные видеоигры нередко удерживают лидерские позиции в чартах продаж Steam на протяжении нескольких недель кряду. Не стал исключением и кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood, который уже давно окрестили идейным и духовным наследником Left 4 Dead. Несколько минут назад Valve обновила чарт продаж в своём сервисе, и, как вы уже поняли по заголовку данного новостного материала, лидером в нём оказался именно Back 4 Blood.
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В целом на этой неделе в чарте продаж в Steam зафиксировано большое разнообразие видеоигр — от AAA-многопользовательских проектов до инди, что не может не радовать. Десятка лидеров продаж выглядит следующим образом:
- Back 4 Blood;
- New World;
- Football Manager 2022;
- Inscryption;
- Valve Index VR Kit;
- The Riftbreaker;
- Sword and Fairy 7;
- Forza Horizon 5;
- New World;
- CSGO — Operataion Riptide.