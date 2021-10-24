Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Зомби-боевик Back 4 Blood сохранил первое место в недельном чарте продаж в Steam
Удивительно.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Популярные видеоигры нередко удерживают лидерские позиции в чартах продаж Steam на протяжении нескольких недель кряду. Не стал исключением и кооперативный зомби-боевик Back 4 Blood, который уже давно окрестили идейным и духовным наследником Left 4 Dead. Несколько минут назад Valve обновила чарт продаж в своём сервисе, и, как вы уже поняли по заголовку данного новостного материала, лидером в нём оказался именно Back 4 Blood.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В целом на этой неделе в чарте продаж в Steam зафиксировано большое разнообразие видеоигр — от AAA-многопользовательских проектов до инди, что не может не радовать. Десятка лидеров продаж выглядит следующим образом:

  • Back 4 Blood;
  • New World;
  • Football Manager 2022;
  • Inscryption;
  • Valve Index VR Kit;
  • The Riftbreaker;
  • Sword and Fairy 7;
  • Forza Horizon 5;
  • New World;
  • CSGO — Operataion Riptide.
#steam #valve #back 4 blood
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Предзаказ New World разместился сразу на втором и третьем местах в недельном чарте продаж в Steam
Предзаказ Battlefield 2042 занял три места в топ-10 недельного чарта продаж в Steam
New World ожидаемо заняла весь пьедестал чарта продаж Steam на этой неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: почему любому разумному геймеру пора завязывать с майнингом на своей едиственной видеокарте
412
Сравниваем производительность Windows 10 21H1 и Windows 11 в синтетических тестах и 3D
54
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть третья, заключительная
8
Macbook Pro 2021 - звонкая пощёчина ультрабукам на Windows
71
Повышаем производительность 4Gb Polaris в майнинге
48
Мнение: майнинг - это прогресс, а многие майнеры - дальновидные люди
125
5 новинок от Xiaomi - умный подогреватель влажных полотенец, настенная стиральная машина и другое
4
Собираем очень недорогой компьютер на AMD Athlon 200GE для игр, работы, учебы и интернета
39
Игровой компьютер до 120 тысяч рублей: октябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7
Сравниваем PS Now c Xbox Game Pass. Вопрос цены и долголетия
4

Сейчас обсуждают

Jurten Krieg
19:09
Ты путаешь понятия. Не по понятиям базаришь, в общем.
Геймеры заметили цензуру в Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition и проявили недовольство
Гиви Джалагония
19:09
Помню, в 2006 году купил соседке залежавшийся явно и потому самый дешёвый в магазине - тоже очень недорогой компьютер для нетребовательных игр - за 7000 рублей это был готовый системный блок российско...
Собираем очень недорогой компьютер на AMD Athlon 200GE для игр, работы, учебы и интернета
Leshiy2371
19:08
Вытащи инет кабель и играй в Д2Р оффлайн (лайфхак).
Игроки жалуются на многочасовые очереди в Diablo II Resurrected
Leshiy2371
19:06
30ч игры - это 3-4 дня. Да,очереди есть и их дофига.Уже 2-ю неделю вижу такую фигню.
Игроки жалуются на многочасовые очереди в Diablo II Resurrected
Inqizitor
19:06
Да, сделать конвейер длиннее, сделать кэш 100+ мегабайт, сделать нормальные 14 ядер, прокачать КП до 7000, добавить 120 pcie линий в процессор и чип, сделать в бытовом сегменте 8 канальную память, то ...
Глава Intel видит в Alder Lake потенциал лидера
Leshiy2371
19:05
Хомяка подруби и играй с другом в Д2Р - и пусть нео-близы усрутся.
Игроки жалуются на многочасовые очереди в Diablo II Resurrected
Kira625
19:03
Войнушки между ядерными державами серьезной быть априори не может, так что только гибридная/экономическая, а тут у Китая без шансов. Просто ни опыта, ни возможностей.
Китай окончательно ликвидирует майнинг криптовалют, внеся его в промышленный черный список
Михаил
19:02
https://www.youtube.com/watch?v=8jd9Gz5bx8k&t=670s Потому что ты не видел амд, знаешь сколько продано консолей? Более 150 миллионов. а игр продано больше миллиарда копий на эти консоли Новая версия к...
Глава Intel видит в Alder Lake потенциал лидера
Kira625
19:00
Т.е. беспредел? Ладно, но пусть опять же потом не удивляются.
Китай окончательно ликвидирует майнинг криптовалют, внеся его в промышленный черный список
misterYoda
19:00
К Китаю? Это длительный и сложный процесс, который и войнушкой закончится может.
Китай окончательно ликвидирует майнинг криптовалют, внеся его в промышленный черный список
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем