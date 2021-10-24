Смотреть там пока особо нечего.

Культовость и бессмертие той или иной игры легко определить по моддерской активности на её фоне. Так, например, группа энтузиастов в своё время объявила о начале работы над Project Mojave — модификацией, воссоздающей Fallout New Vegas на движке более современной четвёртой номерной части серии. Работа шла, и вот, теперь раннюю версию модификации уже можно скачать с популярного моддерского портала Nexus Mods.

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Важно понимать, что до завершения работы над модификацией ещё далеко: на текущий момент в ней доступна только небольшая часть игрового мира, десяток видов монстров, современные модели оружия из New Vegas, три дома и три мастерских. Всего моддеры снабдили свой проект восемью сотнями переработанных игровых материалов («ассетов»).

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Стоит отметить, что команда разработчиков Project Mojave трудится достаточно быстро, поэтому, возможно, уже к 2023 году нам удастся «пощупать» завершённый продукт.