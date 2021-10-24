Неделю назад в Diablo II Resurrected ввели систему очередей — откровенную полумеру, призванную «решить» проблемы со стабильностью игровых серверов. Поскольку ремастер получился удачным, а многим геймерам, особенно в преддверии очередной волны пандемии, закономерно захотелось вспомнить молодость/детство, при входе в игру начали наблюдаться многочасовые очереди.
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Как пишут раздосадованные геймеры, они просто хотят поиграть, но вынуждены ждать от получаса до двух часов. За это время у них либо появляются дела, либо, глядя на еле-еле двигающуюся очередь, в принципе пропадает желание играть. Отдельные геймеры даже рекомендуют не закрывать Diablo II Resurrected, а просто сворачивать её, если вы куда-либо отходите, поскольку повторный запуск приложения может затянуться на непозволительно долгое время.
Проблема также усугубляется фактором выходных, когда у людей закономерно появляется больше свободного времени на видеоигры. В общем, заплатили за игру, а поиграть не могут, и негодование здесь абсолютно справедливо.