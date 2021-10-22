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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели перезапуска Saints Row рассказали о механизме работы кооператива в игре
Всё похоже на другие игры с кооперативом.
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Разработчики Saints Row (2022) поделились с журналистами издания Game Informer дополнительными подробностями своего проекта. На этот раз речь зашла о режиме кооперативного прохождения и механизме его работы. Строго говоря, система мало отличается от кооперативных режимов в других играх, однако некоторые пункты всё же имеет смысл упомянуть.

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Так, кооператив рассчитан на двух товарищей. Каждый из них волен самостоятельно бродить по городу, но как только один из участников начнёт выполнение задания, второй автоматически перенесётся к нему. Прогресс в кооперативе связан с прогрессом в одиночном режиме: пройдя вместе с товарищем определённый отрезок и перейдя в одиночное прохождение, вы начнёте там с того же места, где остановились в кооперативе.

Синхронизация между двумя участниками кооперативного матча идёт по наиболее результативному игроку. Проще говоря, если ваш товарищ почти прошёл игру, а вы только начали, то вы всё равно попадёте в поздние миссии. Повторно их проходить в случае перехода в одиночный режим, не придётся.

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Напоминаем, что релиз перезапуска Saints Row запланирован на 25 февраля, однако мы ни капли не удивимся, если его отложат.

#volition #saints row
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