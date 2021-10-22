Разработчики из Red Hook Games оповестили сообщество любителей мрачной RPG с элементами «рогалика» Darkest Dungeon о том, что сиквел проекта уже в нескольких днях от релиза. Как следствие, был опубликован сопутствующий видеоролик, который определённо стоит посмотреть всем, кому в своё время понравилась первая часть.
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Darkest Dungeon II выйдет 26 октября эксклюзивно в Epic Games Store, что вполне может стать главным отталкивающим фактором среди фанатов серии. Новинка во многих аспектах разовьёт игровой процесс оригинала: здесь и возможностей будет больше, и игровой мир куда масштабнее и богаче.
Оригинальная игра за 6,5 лет разошлась пятимиллионным тиражом, что для проекта в нишевом жанре — максимально достойный результат.