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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Октябрьский выпуск Sony State of Play пройдёт на следующей неделе
Расскажут что-нибудь новое. Но много не будет — всего 20 минут.
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Последние годы все более или менее важные анонсы от игрового подразделения Sony проходят в рамках мероприятий State of Play. На них обычно анонсируют новинки, а также рассказывают прежде неизвестные подробности уже ранее представленных проектов. Следующее такое мероприятие назначено на 27 октября, в 23:59 по московскому времени, так что можно считать, что на самое начало 28 октября.

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Что конкретно ждёт любителей видеоигр в рамках октябрьской State of Play, не уточняется. Единственное, на что расщедрились организаторы, это на сообщение о том, что на сей раз State of Play будет посвящена проектам от сторонних разработчиков — то есть, не от внутренних студий Sony. Всего программа рассчитана на 20 минут, так что не ждите большого количества информации.

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В прошлый раз State of Play проводилась аж три с лишним месяца назад — в июле.

#sony
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