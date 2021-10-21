Ну, еще гонки и редактор показали.

Polyphony Digital совместно с Sony представили новый трейлер Gran Turismo 7, в котором рассказывается о культуре уважительного отношения к автомобилям. Глава студии разработки, господин Кадзунори Ямаути, в рамках представленного ролика недвусмысленно дал понять, что любит автомобили, уважает эту культуру и вдохновляется ей.

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Честно говоря, ничего нового об отношении самого Ямаути к машинам мы не узнали. Выпущенный ролик ценен не этим, ведь в нём также демонстрируются кадры с гоночными заездами и интерфейс здешнего редактора по настройке различных параметров болидов.

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Релиз автосимулятора Gran Turismo 7 запланирован на 4 марта 2022 года, игра должна выйти не только на PS5, но и на PS4.