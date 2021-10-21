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Новости Software Михаил Андреев
Благополучие и процветание в релизном видео дополнения Prosperity для стратегии Endzone — A World Apart
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Несколько минут назад состоялся релиз ожидаемого всеми поклонниками градостроительной стратегии Endzone — A World Apart дополнения Prosperity. Сопутствующий видеоролик прилагается, а само дополнение уже можно приобрести в сервисах цифровой дистрибуции.

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Напомним, что аддон Prosperity посвящён поздним стадиям развития в Endzone — A World Apart: к моменту, когда вопрос выживания уже не стоит, а люди потихоньку начинают озадачиваться вопросами излишеств. После покупки и установки дополнения Prosperity игрокам предстоит создавать различные новые товары, а также обеспечивать выживших различными сервисами, повышающими их уровень комфорта существования.

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Кстати, в честь выхода Prosperity базовая версия Endzone — A World Apart участвует в распродаже: до 28 октября её можно приобрести за 527 рублей вместо номинальных 799 рублей.

#endzone a world apart
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