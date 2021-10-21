Square Enix совместно с Eidos Montreal рассказали о гибко настраиваемой системе сложности в грядущей Marvel’s Guardians of the Galaxy, посвятив этому отдельное сообщение на сайте. Авторы дали понять, что игрок сможет изменять множество параметров геймплея, подбирая всё под себя.
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В меню с настройками сложности можно будет изменять количество выдаваемого урона, выставлять замедление времени в тактической паузе, определять продолжительность восстановления умений и скорость восстановления щитов.
Отдельное внимание авторы игры уделили настройками отображения интерфейса и субтитров. В случае с последними можно даже выставить нужный фон для букв и расстояние между ними. С полным списком настроек можно ознакомиться на официальном сайте проекта — поверьте, он действительно получился длинным.
Marvel’s Guardians of the Galaxy поступит в продажу 26 октября на PC, PlayStation и Xbox. В качестве целевой платформы также указывается Switch — если для кого-то это интересно. На консоли Nintendo сыграть в «Стражей» получится через «облако».