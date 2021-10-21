Шустрее — это в 60 fps на текущем поколении и в 30 fps — на улучшенном прошлом.

Мрачная ролевая игра Vampyr от студии Dontnod Entertainment появилась на свет летом 2018 года, однако разработчики о ней ещё помнят и даже периодически продолжают выпускать обновления. Так, например, вчера вечером Vampyr получила обновление своих консольных версий, благодаря чему пользователи PlayStation и Xbox текущего и улучшенного прошлого поколений смогут играть в более высоком качестве.

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Строго говоря, «более высоком» — это понятие относительное; разработчики в него вкладывают в него следующий смысл:

на PlayStation 5 можно будет играть в 1440p@60 fps;

на PlayStation 4 Pro — в 1440p@30 fps;

на Xbox Series X — в 1440p@60 fps;

на Xbox Series S — в 1440p@30 fps;

на Xbox One X — в 1296p@30 fps.

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Стоит отметить, что Vampyr в своё время стала достаточно успешным проектом даже несмотря на тот факт, что публика приняла его не очень тепло: на сегодняшний день общий средний рейтинг проекта в Steam составляет 75 %, что по современным меркам не очень много.