В середине февраля, если точнее.

Разработчики обласканной геймерами тактической ролевой игры King Arthur: Knight’s Tale оповестили сообщество о том, что проект постепенно готовится к выходу из раннего доступа, а само это знаменательное событие произойдёт 15 февраля следующего года. Сопутствующий видеоролик, в котором нам коротко повествуют об игровых классах, прилагается.

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Естественно, 15 февраля история King Arthur: Knight’s Tale не закончится: в указанный день выйдет лишь версия 1.0, после которой игру ждут пострелизные обновления, новый контент и, возможно, даже сюжетные дополнения.

В феврале игроки получат полноценную сюжетную кампанию, возможность выбирать персонажа шести различных классов, увеличенный «потолок» уровня персонажа и контента на десятки часов прохождения.

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Напомним, что в King Arthur: Knight’s Tale мы играем за восставшего из мёртвых благодаря магии Владычицы Озера чёрного рыцаря Мордреда и должны завершить то, что не удалось сделать в первый раз — сразить Короля Артура.