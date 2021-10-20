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Новости Software Игнатий Колыско
Улучшенные версии Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 для новых консолей выйдут только в 2022 году
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Компания CD Projekt RED решила отложить выпуск улучшенных версий Cyberpunk 2077 и The Witcher 3. Владельцам PlayStation 5 и Xbox Series X|S придётся смириться с тем фактом, что «заточенные» под их консоли версии игр выйдут только в 2022 году.

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Информация о переносе была упомянута разработчиками в свежем финансовом отчёте. В данном документе указывается, что улучшенная Cyberpunk 2077 для консолей текущего поколения появится в первом квартале будущего года, а нативная The Witcher 3 — только во втором.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #the witcher 3
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