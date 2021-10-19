Так разработчики отметят Хеллоуин и «День, когда упали бомбы».

Bethesda продолжает с упорством, достойным лучшего применения, привлекать внимание общественности к своей сетевой Fallout 76. С момента выхода проект усовершенствовался и лишился подавляющей части своих недостатков, и, видимо, разработчики считают, что имеют полное моральное право регулярно устраивать в нём периоды бесплатного доступа. Очередной такой период начался сегодня и продлится до понедельника, 25 октября.

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Таким образом Bethesda собирается отметить сразу два события: во-первых, надвигающийся Хеллоуин, а во-вторых — связанный с лором Fallout День, когда упали бомбы. С сегодняшнего дня и вплоть до 2 ноября в пустошах Аппалачии появятся «горелые», хеллоуинские костюмы, а также специальные опции в меню C.A.M.P.

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Параллельно с периодом бесплатного доступа на Fallout 76 также распространяется скидка. Базовое издание игры до 26 октября можно приобрести за 324 рубля (скидка 75 %), а издание Steel Dawn Deluxe — за 919 рублей (скидка 60 %).