В масштабе игровой индустрии это, вообще-то, немного.

Фанаты Sea of Thieves уже три с половиной года бороздят просторы местных морей, исследуя острова, вступая в сражения с другими игроками и всячески развлекаясь вместе с товарищами. Проект очень популярный, живой, постоянно получающий контент, и вот, сегодня студия Rare сообщила, что его пользовательская база преодолела отметку в 25 миллионов человек.

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Чтобы отметить это событие, Rare в период с 19 по 26 октября раздаст всем игрокам подарки, а именно — по 25 тысяч золотых и дублонов. Если вы отличаетесь виртуальным азартом, то можно принять участие в лотерее, главный приз которой — 25 миллионов внутриигрового золота.

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Последний раз Sea of Thieves получала свежий контент в конце сентября — тогда для игры вышло обновление с затонувшими королевствами, полными несметных сокровищ, жаждущих разграбления.