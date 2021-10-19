Франшиза Tom Clancy’s Splinter Cell не развивается уже больше восьми лет, а руководство Ubisoft, когда ему задают наводящие вопросы касательно будущего культовой серии, лишь разбрасывается многозначительными комментариями. Но, похоже, дело наконец-то сдвинулось с мёртвой точки: сегодня набирающий огромный авторитет в игровой индустрии инсайдер Том Хендерсон сообщил о том, что Ubisoft дала зелёный свет разработке новой части Splinter Cell.
реклама
В своей статье на портале Video Games Chronicle Хендерсон ссылается на источники, близкие к производственному процессу. К сожалению, подробностей мало: неизвестны ни участвующие в разработке студии, ни время действия по внутренней хронологии серии, ни какие бы то ни было иные сведения.
Известно лишь, что разработка находится на совсем ранних этапах, поэтому релиз — перспектива весьма отдалённая. Хотя не исключается, что непосредственно анонс проекта может состояться уже в следующем году.
Несмотря на то, что Том Хендерсон пока не ошибся ни в одном из своих «предсказаний», к вышеизложенной информации всё же следует относиться со здоровым скептицизмом. Тем более что комментировать эту утечку Ubisoft отказалась.