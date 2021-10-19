Riot Games приготовила много сюрпризов фанатам игры.

Мультсериал «Аркейн», основанный на вселенной League of Legends, в скором времени будет представлен на Twitch. Авторы сериала собираются показать на стриминговой площадке первый эпизод шоу — и на русском языке тоже.

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Сам сериал выйдет на Netflix 7 ноября в 5:00 МСК, через несколько часов после финала Чемпионата мира по LoL. Для игроков из России, Европы и Турции повтор трансляции должен состояться в 13:00 МСК, тогда же авторы организуют тематическое мероприятие Twitch Drops. в рамках последнего игрокам нужно будет провести нужное время за просмотром трансляции в обмен на бонусы в играх Riot.

Действие «Аркейн» происходит на границе между двумя неразрывно связанными городами: неблагополучным Зауном и богатым Пилтовером. Самые светлые умы живут именно здесь, в «Городе прогресса» — так его называют обитатели Рунтерры. Изобретение хекстека нарушает хрупкое равновесие между Пилтовером и Зауном. Речь идёт о технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.

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Авторы также заявили, что сериал будет разделён на три части, по три серии в каждой. Первая часть будет посвящена детству двух главных героинь, Вай и Джинкс. Утверждается, что сериал является самодостаточным произведением, которое можно смотреть отдельно от игры. Там будут многосложный мир, захватывающий сюжет, моральные дилеммы для главных героев и многое другое.