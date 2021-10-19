В своё время Killer Instinct был довольно известным и увлекательным файтингом. К сожалению, игры серии выходили с непозволительно долгими перерывами, в ходе которых нишу занимали проекты от других разработчиков, но сама франшиза Killer Instinct отнюдь не мертва. Более того, согласно сведениям инсайдера Ника «Shpeshal_Nick» Бейкера, сейчас в активной разработке находится её новая часть.
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Кто отвечает за производство, когда конкретно проект доберётся до релиза, а также какие бы то ни было подробности остались тайной за семью печатями.
О том, что Killer Instinct могут возродить, ещё несколько месяцев назад говорил руководитель Xbox Фил Спенсер. Именно Xbox Game Studios сейчас владеет правами на издание серии, а последняя её часть вышла в 2013 году аккурат под старт продаж приставки Xbox One.