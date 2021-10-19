Естественно, ни о каких AAA-проектах в данном случае речи не идёт.

В настоящее время уважаемая всеми участниками игровой промышленности студия Obsidian Entertainment корпит над фэнтезийной ролевой игрой Avowed, а также уже подготавливает почву для сиквела The Outer Worlds. Но, как выяснил инсайдер Джез Корден, специализирующийся на Obsidian, студия имеет наполеоновские планы и, начиная со следующего года, собирается выпускать по одной игре в год в течение как минимум ближайших семи лет.

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Так, согласно сведениям инсайдера, в следующем году разработчики планируют выпустить из раннего доступа свой нестандартный хоррор-выживач Grounded про уменьшенных до размера муравьёв человечков, в 2023-м состоится ожидаемый релиз Avowed, а следом — некая таинственная неанонсированная игра. Что до сиквела The Outer Worlds, то, надо понимать, её выхода раньше 2024 или 2025 года с такими планами ожидать не стоит.

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Стоит отметить, что Obsidian уже несколько лет входит в состав Xbox Game Studios, и, как следствие, имеет в своём распоряжении огромные ресурсы, которые позволяют коллективу реализовать свой полёт фантазии.