Видимо, релиз совсем уж не за горами.

В настоящее время CD Projekt RED помимо продолжения исправления недочётов Cyberpunk 2077 и подготовки дополнений для неё параллельно трудится над версией The Witcher 3 Wild Hunt для консолей текущего поколения (Xbox Series и PlayStation 5). Когда обновлённая версия культового третьего «Ведьмака» доберётся до прилавков магазинов, до сих пор неизвестно, но сегодня появилась надежда на то, что это случится уже в обозримой перспективе: упоминания соответствующих версий были обнаружены на портале PEGI — европейского рейтингового агентства.

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Стоит отметить, что хоть формально выход обновлённых версий The Witcher 3 должен состояться до конца текущего года, но намеренно торопиться с их выпуском CD Projekt RED не будет: если обстоятельства того потребуют, студия не задумываясь отложит релиз. Как говорится, однажды обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду.

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По слухам, в состав версий The Witcher 3 для консолей текущего поколения войдут многие фанатские графические модификации, ну или созданные CDPR при непосредственном участии моддеров.